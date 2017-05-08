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Трамп заподозрил бывшего генпрокурора в разглашении секретных сведений

 

Президент США Дональд Трамп считает, что бывший генеральный прокурор США Салли Йейтс причастна к утечке в СМИ секретной информации.

Йейтс в понедельник будет выступать на слушаниях в сенате по вопросу о так называемом вмешательстве России в кампании по выборам президента США.

В связи с этим Трамп написал в своем твиттере: "Надо спросить ее под присягой, знает ли она, как секретная информация попадала в газеты".

Расследование о "российском вмешательстве" началось в американском Конгрессе после того, как в СМИ просочились данные о контактах советника Трампа Майкла Флинна с послом РФ в США Сергеем Кисляком, в ходе которых якобы обсуждался вопрос об отмене Соединенными Штатами санкций против России.

Йейтс будет опрошена в связи тем, что она заявила о том, что информировала администрацию Трампа о контактах Флинна с российским дипломатом, о чем сам Флинн умалчивал или же сообщал не полностью.

Сама Йейтс была уволена с поста генпрокурора после того, как выступила против иммиграционного указа президента.

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