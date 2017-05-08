Первый матч Азербайджана на Исламиаде

В эти минуты на бакинском стадионе «Баил Арена» сборная Азербайджана U-23 по футболу проводит свой первый матч на Играх исламской солидарности против Камеруна.

Увы, на стартовую игру сборной Азербайджана собралось очень мало болельщиков. А ведь еще 1 мая пресс-служба Исламиады сообщила, что все билеты на игры азербайджанской команды на предварительной стадии проданы и ожидается аншлаг.

Стадион «Баил Арена» вмещает 3200 зрителей, но на матч не пришло и тысячи болельщиков.

Неужели зрители купили билеты, но решили не приходить на стадион?