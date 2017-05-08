Россия экстрадирует в Азербайджан опасного преступника

В Уфе арестован 23-летний гражданин Азербайджана. Молодой человек на родине подозревается в совершении тяжкого преступления. Скрываясь от правосудия, мужчина прибыл в Башкирию, где нелегально устроился на работу.

В декабре минувшего года полиция задержала нелегала. До настоящего времени он содержится под стражей. Коллеги из МВД соседнего государства установили, что в 2015 году молодой человек нанес знакомому ножевое ранение в живот, сообщили изданию ToDay News Ufa в прокуратуре.

С тяжелыми травмами пострадавший был госпитализирован в больницу. Было возбуждено уголовное дело. Федеральная служба исполнения наказания России готовит документы на экстрадицию незаконного мигранта в Азербайджан.