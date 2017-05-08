Подписаться на уведомления
 

Завтра в Баку выступят военные оркестры

 

Завтра, 9 мая, по случаю 72-й годовщины Победы над фашизмом с 17:00 до 19:00 в различных местах Баку будут организованы выступления военных оркестров Вооруженных сил Азербайджана, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Оркестры будут выступать в Приморском национальном парке – около площади Азадлыг и около площади Азнефть, в парке Гейдара Алиева около Украинского круга в пос. Ахмедлы, в парке Зарифы Алиевой, Парке офицеров и на Площади фонтанов.

В Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Сумгайыте, Барде, Бейлагане, Лянкяране и Гусаре 9 мая планируется проведение различных мероприятий, приуроченных к 72-й годовщине Победы над фашизмом.

778 просмотров


Старости
Човдаров в модном костюме и праздничном настроении
Човдаров в модном костюме и праздничном настроении Haqqin.az из зала суда
Наша погода
Сегодня 30° / 16°
9 Май 27° / 13°
10 Май 27° / 17°
11 Май 22° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7026 AZN
1 EUR   =   1.8683 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Под Берлином обнаружено захоронение советских солдат
Министр обороны Армении: «Тегеран всегда подставлял плечо Еревану»
Иран испытал новую скоростную торпеду
Азербайджан сыграл вничью с Камеруном Старт на Исламиаде
В Грузии погиб российский турист
Дадашов зарезал собственного отца фото
Двойника Месси задержали в Иране
Президент дал Самиру Шарифову новые полномочия
В Германии похитили диадему с 367 бриллиантами
Завтра в Баку выступят военные оркестры
Лавров едет в США
Россия экстрадирует в Азербайджан опасного преступника
Все билеты проданы, а стадион пуст Первый матч Азербайджана на Исламиаде
Трамп заподозрил бывшего генпрокурора в разглашении секретных сведений
Прокуратура потребовала приговорить Гюлена к 2900 годам тюрьмы
Центробанк сохранил курс маната
Турция решила отгородиться от Ирана стеной
В Эстонии россиянин получил тюремный срок за шпионаж‍
Ильхам Алиев на церемонии поминовения Рафиги Алиевой фото
В Армении муж забил жену ключами от дома
Меркель заступилась за своего министра обороны
В Азербайджане растет число проблемных кредитов
Турецкие рыбаки нашли ящики с российским оружием
Банкир: «В 28 лет за месяц я поседел в тюрьме Эльдара Махмудова» haqqin.az из зала суда
Жителя Агдаша кинули на 50 тысяч
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться