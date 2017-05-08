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Президент дал Самиру Шарифову новые полномочия

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал указ о внесении изменений в указ "О мерах по усовершенствованию деятельности министерства финансов Азербайджана" от 9 февраля 2009 года, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно указу, в части III (Обязанности министерства) Приложения II (Положение о министерстве финансов Азербайджана) после слова "государства" добавляются слова "верхнего предела внутренних и внешних долгов государственных юридических лиц".

Таким образом министерство финансов получает новые полномочия по установлению верхнего предела внутренних и внешних долгов также государственных юридических лиц.

Помимо этого, в Положение о министерстве финансов Азербайджана добавляется пункт 8.31-1.

"8.31-1. Дает согласие на внутренние и внешние заимствования государственных юридических лиц или же принимает решение об отказе в них".

Также, согласно указу, в Приложение IV (Положение об Агентстве по управлению государственным долгом министерства финансов Азербайджана) добавляются пункты 8.22-1 и 8.22-2 следующего содержания:

"8.22-1. Анализирует обращения государственных юридических лиц о намерении взять в долг и представляет министерству финансов предложения для установления верхнего предела этого заимствования";

"8.22-2. Представляет министерству финансов предложения по даче согласия и отказу в получении государственными юридическими лицами внутренних и внешних заимствований".

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