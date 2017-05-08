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Двойника Месси задержали в Иране

 

Двойник знаменитого аргентинского футболиста Лионеля Месси задержан в Иране за нарушение общественного порядка. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщает The Telegraph.

Реза Парастеш (слева)

Реза Парастеш (Reza Parastesh) в выходные дни находился в городе Хамадан. Число желавших с ним сфотографироваться было настолько велико, что полиции пришлось задержать двойника известного спортсмена и арестовать его машину, чтобы восстановить спокойствие на улице.

Парастешу 25 лет, он студент, несколько месяцев назад получил известность в качестве «иранского Месси» после того, как прислал на один из спортивных сайтов свое фото в футболке «Барселоны». Его начали приглашать на интервью и предложили несколько модельных контрактов. Известны случаи, когда СМИ иллюстрировали фотографиями иранца статьи о настоящем Месси.

29-летний Месси выступает за «Барселону» с 2003 года и провел в составе команды 377 матчей, в которых забил 343 гола. В мае 2017 года появилась информация о том, что игрок не будет продлевать контракт после окончания нынешнего чемпионата в 2018 году, однако руководство клуба пообещало сделать все возможное, чтобы его переубедить. Также спортсмен играет за аргентинскую сборную (117 матчей, 58 забитых мячей). Футболист четырежды получал премию «Золотой мяч».

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