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Дадашов зарезал собственного отца фото

 

Житель Астары Халил Дадашов нанес отцу, 76-летнему Фархаду Дадашову, ножевое ранение, сообщает Report.

По словам близких 76-летнего старика, сын потребовал у мужчины пенсионную карту. Получив отказ, сын избил отца, нанеся удары по лицу и голове, а также нанес ножевое ранение в живот.

Пострадавший был доставлен в Астаринскую центральную районную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. Затем для повторного обследования на машине скорой помощи его доставили в Ленкоранскую центральную районную больницу. Нанесший отцу ножевое ранение Халил Дадашов задержан.

Факт расследуется Астаринской районной прокуратурой.

 

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