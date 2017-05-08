Сборная Азербайджана U-23 по футболу провела свой первый матч на Играх Исламской солидарности.

В стартовой игре соперником была сборная Камеруна. Встреча завершилась со счетом 0:0. Напомним, что в другом матче группы «А» Марокко обыграла Саудовскую Аравию со счетом 1:0.

У марокканцев после 1-го тура 3 очка, у Азербайджана и Камеруна – по 1, у Саудовской Аравии очков нет.

11 мая сборная Азербайджана сыграет с Саудовской Аравией, а Марокко – с Камеруном.

В группе «В» Алжир обыграл Турцию (2:1), а Палестина с Оманом сыграли вничью – 2:2.

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал.