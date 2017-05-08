Министр обороны Армении: «Тегеран всегда подставлял плечо Еревану»

«Тегеран всегда подставлял плечо в самые тяжелые для Армении моменты – даже просто поставляя продовольствие в дни, когда Армения оказывалась в полной блокаде. Поэтому с Ираном у нас отношения очень глубокого взаимного уважения, доверия», - заявил министр обороны Армении Виген Саркисян в интервью агентству Интерфакс.

«Для нас важно, что такой региональный игрок, имеющий весомый авторитет, четко представляет угрозы, которые несет возможная эскалация карабахского конфликта», - сказал Виген Саркисян.

Он подчеркнул, что кроме того, у Армении с Тегераном установились глубокие экономические отношения и серьезный политический диалог.