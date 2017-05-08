Главный тренер футбольной сборной Камеруна Ричард Това на пресс-конференции после матча против сборной Азербайджана (0:0) на Исламиаде удивил журналистов своим чувством юмора.

В ходе пресс-конференции в зале погас свет, образовался полумрак. В этот момент темнокожий Това, до этого почти не улыбавшийся, обратился к журналистам: «Вы меня видите?».

Шутка была весьма актуальна, потому что лица тренера действительно не было видно в отличие от сидящей рядом азербайджанской переводчицы с французского. Юмор Това был встречен смехом и аплодисментами.

Ричард Това играл и тренировал в Германии. В Камерун вернулся в 2010 году, возглавив местную сборную U-17. Ныне тренирует молодежную команду этой страны.