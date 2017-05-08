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Британский корабль сопровождал российскую подлодку в Ла-Манше

 

Британский военный корабль Somerset в минувшую пятницу сопровождал российскую подводную лодку «Краснодар» во время ее прохождения через пролив Ла-Манш, говорится в сообщении Королевских ВМС со ссылкой на слова командира Somerset Тима Берри, сообщает РИА Новости.

«Патрулирование моря как в наших водах, так и за их пределами, является одной из ключевых задач Королевских ВМС. Сопровождение иностранных военных кораблей, в данном случае, российской субмарины, когда они проходят через наши воды, просто является частью усилий по защите нашего островного государства», — приводятся в сообщении слова Берри.

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