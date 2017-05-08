На Исламиаде футболист сборной Азербайджана чуть не подрался с журналистом

Неприятный инцидент произошел на Исламиаде перед сегодняшним матчем между футбольными сборными Азербайджана и Камеруна.

Во время предматчевой разминки возник конфликт между одним из местных журналистов и футболистом сборной Азербайджана Азадом Керимовым. Словесная перебранка, в которой наибольшую активность проявлял футболист, едва не переросла в потасовку. Керимова останавливало лишь то, что трибуна, на которой находился представитель СМИ, находилась выше уровня поля и была отделена заграждением.

Футболистам с трудом удалось унять своего товарища по команде.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Азербайджана U-23 Яшар Вахабзаде извинился перед журналистом.

«Если мой подопечный в чем-то виноват, то я прошу за него прощения. Надеюсь, что произошедшее забудется».