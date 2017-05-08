Германия начала предоставлять убежище турецким мятежникам

Германия предоставила статус беженца первым турецким военнослужащим, которые подали запрос на получение убежища после того, как у них на родине была предпринята попытка госпереворота. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung (SZ), а также телерадиостанции WDR и NDP, передает ТАСС.

Всего с июля 2016 года по май 2017 года в миграционные органы ФРГ поступили заявки от 414 граждан, которые опасались преследований по политическим мотивам в Турции. Данная статистика включает обладателей служебных паспортов - дипломатов, судей, военнослужащих НАТО, которые служили в ФРГ на момент попытки госпереворота, а также членов их семей.

СМИ утверждают, что в Ведомстве по делам миграции и беженцев начали активно рассматривать данные заявки после того, как стало известно об итогах референдума в Турции по конституционной реформе. Сколько именно ходатайств, поданных дипломатами и военными, было удовлетворено к настоящему моменту, СМИ не уточняют.

В общей сложности в ФРГ рассматривают около 7,7 тысячи заявок на получение статуса беженца от турецких граждан, которые были поданы в разное время и по разным причинам.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции, в том числе из жандармерии, предприняла попытку государственного переворота, основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Погибли 246 человек, не считая путчистов, более 2 тысяч получили ранения.