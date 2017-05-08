Грузинский премьер на переговорах с Трампом и Пенсом

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в ходе визита в Вашингтон провел встречу с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом, передает РИА Новости.

Квирикашвили отправился в США по приглашению Пенса. В состав грузинской делегации входят глава МИД Михаил Джанелидзе, его заместитель Давид Залкалиани и советник премьера по внешним отношениям Тедо Джапаридзе.

"Глава грузинского правительства проводит встречу в Белом доме с вице-президентом США Майком Пенсом. Стороны рассматривают основные вопросы стратегического сотрудничества и будущие перспективы отношений", — заявляет пресс-служба.

Позже на официальной странице премьера Грузии в социальной сети Facebook появилась фотография, где Квирикашвили проводит встречу с Трампом в Белом доме.