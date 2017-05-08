У побережья Ирландии рыболов-любитель поймал на крючок гигантскую шестижаберную акулу длиной около семи с половиной метров и весом около 680 кг, сообщает BBC News.

26-летний англичанин Бен Бонд полтора часа в одиночку боролся с огромной рыбой, после чего ему удалось поднять добычу на поверхность и сфотографировать. Затем он снял акулу с крючка и выпустил на свободу.

Отмечается, что это самая большая акула этого вида, когда-либо пойманная на удочку в Европе.

Шестижаберная акула — самая крупная акула из семейства многожаберных. Размеры шестижаберных акул обычно не превышают 5,5 метра.