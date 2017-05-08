Билл Клинтон станет соавтором триллера

42-й президент США Билл Клинтон в соавторстве с одним из наиболее успешных писателей Джеймсом Паттерсоном создаст триллер, сюжет которого будет включать в себя описание жизни Белого дома, сообщает AP.

По словам издателей, произведение станет "настоящим сплавом интриги, саспенса и закулисных драм мировой власти". Книга носит название "Президент пропал".

"Работать над книгой, в сюжете которой — действующий президент, изображение того, что я знаю об этой работе, жизни в Белом доме и описание того, что происходит в Вашингтоне - это очень весело", заявил Билл Клинтон.

По данным агентства, книга должна выйти в июне 2018 года.