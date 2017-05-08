Подписаться на уведомления
 

Билл Клинтон станет соавтором триллера

 

42-й президент США Билл Клинтон в соавторстве с одним из наиболее успешных писателей Джеймсом Паттерсоном создаст триллер, сюжет которого будет включать в себя описание жизни Белого дома, сообщает AP.

По словам издателей, произведение станет "настоящим сплавом интриги, саспенса и закулисных драм мировой власти". Книга носит название "Президент пропал".

"Работать над книгой, в сюжете которой — действующий президент, изображение того, что я знаю об этой работе, жизни в Белом доме и описание того, что происходит в Вашингтоне - это очень весело", заявил Билл Клинтон.

По данным агентства, книга должна выйти в июне 2018 года.

307 просмотров


Старости
Човдаров в модном костюме и праздничном настроении
Човдаров в модном костюме и праздничном настроении Haqqin.az из зала суда
Наша погода
Сегодня 27° / 13°
10 Май 27° / 17°
11 Май 22° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7026 AZN
1 EUR   =   1.8683 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

В Карабахе утонули трое армянских военнослужащих
В столице Венесуэлы полиция разгоняет марши оппозиции
Под университетом Миссисипи нашли останки 7 тысяч человек
Билл Клинтон станет соавтором триллера
В Ирландии поймали огромную шестижаберную акулу фото
Грузинский премьер на переговорах с Трампом и Пенсом
Германия начала предоставлять убежище турецким мятежникам
Трамп по телефону поздравил Макрона
На Исламиаде футболист сборной Азербайджана чуть не подрался с журналистом
Британский корабль сопровождал российскую подлодку в Ла-Манше
Камерунский тренер рассмешил азербайджанских журналистов Приколы Исламиады
Под Берлином обнаружено захоронение советских солдат
Министр обороны Армении: «Тегеран всегда подставлял плечо Еревану»
Иран испытал новую скоростную торпеду
Азербайджан сыграл вничью с Камеруном Старт на Исламиаде
В Грузии погиб российский турист
Дадашов зарезал собственного отца фото
Двойника Месси задержали в Иране
Президент дал Самиру Шарифову новые полномочия
В Германии похитили диадему с 367 бриллиантами
Завтра в Баку выступят военные оркестры
Лавров едет в США
Россия экстрадирует в Азербайджан опасного преступника
Все билеты проданы, а стадион пуст Первый матч Азербайджана на Исламиаде
Трамп заподозрил бывшего генпрокурора в разглашении секретных сведений
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться