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В столице Венесуэлы полиция разгоняет марши оппозиции

 

Национальная гвардия Венесуэлы сегодня вновь использовала слезоточивый газ для разгона организованных оппозицией шествий в столице страны Каракасе, передает ТАСС.

Наибольшая концентрация силовиков была отмечена на шоссе Франсиско Фахардо, где они перекрыли движение манифестации с участием нескольких депутатов парламента от оппозиционного "Блока демократического единства" и губернатора штата Миранда Энрике Каприлеса.

Известный венесуэльский политик осудил масштабное развертывание подразделений силовых структур, сравнив его с подготовкой к боевым действиям. "Посмотрите сколько военных, они идут на войну", - цитирует Каприлеса газета "Насьональ" в своей электронной версии.

Венесуэльская оппозиция протестует против решения президента Николаса Мадуро созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон страны. Точные сроки создания этого органа и детали соответствующей процедуры голосования пока остаются неизвестны. Тем не менее, оппозиция уже отказалась участвовать в его работе.

С начала апреля в Венесуэле проходят антиправительственные манифестации, организуемые оппозицией, контролирующей парламент страны. Исполнительная власть также мобилизует своих сторонников для участия в шествиях и маршах. Насилие в ходе уличных акций унесло жизни не менее 37 человек, свыше 700 пострадали.

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