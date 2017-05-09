В Карабахе утонули трое армянских военнослужащих

8 мая в одной из расположенных на северном направлении воинских частей оккупационной армянской армии в Карабахе произошло ДТП, в котором армейский автомобиль упал в водохранилище в районе воинской части. В результате падения автомобиля утонули военнослужащие Рубен Барсегян (1998 г.р.), Рафаэл Бишарян (1997 г.р.) и Рубен Мнацаканян (1998 г.р.), сообщает "Новости Армении".
В результате проведенных поисковых работ обнаружены тела Рубена Барсегяна и Рафаэла Бишаряна. Спасатели продолжают поиски.
Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.