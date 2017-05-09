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Южная Корея выбирает президента

 

В Южной Корее на рассвете во вторник открылись избирательные участки на выборах президента, которые проводятся досрочно в связи с импичментом и отстранением от власти в стране экс-президента Пак Кын Хе, передает РИА Новости.

По данным ЦИК Республики Корея, всего на выборах будут действовать 13 964 избирательных участка. Всего на нынешних выборах зарегистрировано почти 42,5 миллиона избирателей.

Голосование завершится вечером в 20.00. Но уже примерно к 15:00, как ожидается, станет ясно, кто выйдет победителем.

По данным последнего опроса общественного мнения, основные претенденты на президентский пост — Мун Чжэ Ин от Демократической партии, которого поддержали 42,4% опрошенных, Ан Чхоль Су от центристской "Народной партии" Южной Кореи и представитель консервативных сил Хон Чжун Пхё, рейтинги которых не превысили 18,6%.

Экс-президент Пак Кын Хе, дочь бывшего южнокорейского диктатора Пак Чон Хи, была отстранена от власти в марте этого года по решению Конституционного суда и импичменту, вынесенному парламентом страны в конце 2016 года.

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