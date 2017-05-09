«Черный список» МИД Азербайджана работает и это наглядно видно по реакции сепаратистов. Дошло до того, что представители «НКР» обвинили отказывающихся приезжать в оккупационную зону международные структуры в защите одной из сторон конфликта.

Так, «омбудсмен» «НКР» (здесь и далее кавычки наши – ред.) Рубен Меликян назвал «черный список» Азербайджана дискриминационным, так как он «ограничивает некоторые права, поскольку могут быть профессора, врачи, которые не посетят Карабах, учитывая возможность оказаться в этом черном списке».

Более того, по его словам, сейчас этим списком занимается некая группа специалистов, и «решение этой проблемы будет дано на высоком профессиональном уровне».

«Те международные авторитетные структуры, которые отказываются приезжать в Карабах скрытым образом защищают позицию одной из сторон конфликта, но не нашу, что неприемлемо и мы попытаемся изменить эту ситуацию. Сегодняшняя подобная ситуация, сознательно или нет, но является защитой позиции противника», - сказал он.

Подобная нервная реакция сепаратистов свидетельствует о том, что угроза попадания в «черный список» Азербайджана – серьезный фактор, препятствующий незаконным поездкам в Карабах.

Как заявил haqqin.az бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров, большой заинтересованности в приезде в Карабах у граждан других государств не было. Что касается так называемой «гуманитарной» составляющей – поездки профессоров, врачей и т.д., то Азербайджан не должен делать исключений. «Правила едины для всех», - подчеркнул Зульфугаров.

«Армянская сторона недовольна «черным списком». Что же, Азербайджан может пойти навстречу и смягчить правила. Однако для этого Армения должна освободить территории. Мяч, как говорят, на их стороне», - заявил экс-министр.