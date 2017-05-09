Американская журналистка, репортер и активистка из Южной Калифорнии Нурит Гринджер поделилась своими впечатлениями от Азербайджана и своим мнением относительно нагорно-карабахского конфликта в статье, опубликованной в американском издании «News Blaze». Представляем вниманию читателей краткое изложение репортажа Н.Гринджер.

Позор, надежда и национальная боль армянского нашествия

Сегодня был трудный день, когда пришлось столкнуться с болью вынужденных переселенцев и чувствовать ее. Чувствовать боль нации под постоянной угрозой новой вспышки конфликта. И похоже, что решения его не предвидится; существует постоянный риск возможной войны, которая может мгновенно вспыхнуть и распространиться даже на Западную Европу. Апатия мира в этой ситуации непостижима.

Азербайджанский народ миролюбив; их сосед Армения - нет

В результате политически мотивированной этнической чистки, проведенной Арменией в 1988-1992 годах, более 1 миллиона азербайджанцев, которые исторически проживали в районах, граничащих с Арменией, были насильственно изгнаны со своих земель и расселены в Азербайджане.

Начиная с 1988 года армянские вооруженные силы начали насильственно депортировать азербайджанцев, проживающих в 126 общинах Нагорно-Карабахского ханства. 8 мая 1992 года армяне вторглись в главный город ханства - Шушу, а 2 октября 1992 года - в город Ходжавенд. Именно в тот период - 26 февраля - произошел один из самых трагических моментов 20-го века - город Ходжалы, в котором проживали 6 тысяч азербайджанцев, с помощью 366-го полка бывшей советской армии, был полностью разрушен армянской армией. За одну ночь было убито 613 мирных жителей, включая женщин, детей и пожилых людей, и более 1000 человек стали инвалидами, а 1275 человек были взяты в плен. Семьи были разорены, люди были сожжены заживо, им отрезали головы и выкалывали глаза с непостижимым зверством и жестокостью.

То, что началось в 1988 году, привело к вторжению армянских вооруженных сил, оккупации 20% земель Азербайджана. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов были оккупированы, а более 1 миллиона азербайджанцев стали вынужденными переселенцами, что стало тяжелым экономическим бременем для страны.

Армянская военная агрессия привела к гибели 20 тысяч азербайджанцев, сотням раненых и инвалидов, и уничтожению 17 000 кв. км. плодородных земель с дорогами, мостами, водными путями и линиями электропередач, 900 общин и их жилья, промышленных и аграрных объектов, школ, медицинских центров. Стоимость ущерба оценивается в более чем 300 миллиардов долларов США, который сегодня оплачивается из государственного бюджета Азербайджана, из нефтяных доходов и взносов международных гуманитарных организаций.

Национальная боль, которая не уйдет

Конфликт находится в сознании каждого азербайджанца. Я посетила поселение вынужденных переселенцев на окраине Баку, построенное в 1993 году. Сначала беженцы жили в общежитиях в Баку, пока правительство строило эти новые поселения, чистые и удобные многоквартирные дома, субсидируемые правительством Азербайджана.

Это был эмоционально трудный визит. Трудно смотреть в глаза людям, которые стремятся вернуться домой и не могут.

Армения и белый геноцид

Статья 2, часть (с) Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 1948 года определяет геноцид как «предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее». Иммиграция из стран третьего мира, ассимиляционные, интеграционные программы и программы по многообразию нацелены исключительно на белые нации! Все эти программы, в конечном счете, приводят к белому геноциду!

Усилия простых людей - последний шанс для человечества!?

Я также посетила офис Платформы мира между Арменией и Азербайджаном - союза НПО, пытающихся наладить мосты между народами обеих стран.

Понятно, что коррумпированное армянское правительство представляет не армянский народ, а необъяснимую месть против соседнего Азербайджана. В 1991 году, когда Азербайджан восстановил свою независимость, он встал лицом к лицу с армянским угнетением. За последние 20 лет 20% законной земли Азербайджана находилось под оккупацией армянских вооруженных сил. В Азербайджане проживают армяне, но в Армении нет азербайджанцев. Причина и следствие не вызвали враждебности. Правительство Азербайджана восстановило местную армянскую церковь, в то время как армяне уничтожили все азербайджанские святыни.

Были приняты четыре резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которые Армения проигнорировала и нарушает на протяжении последних 20 лет, и никто не может обеспечить выполнение этих резолюций. Поэтому какой смысл их принимать?

За свои почти 26 лет суверенитета Азербайджан много и усердно работал, и ему удалось достичь весьма достойного места среди свободных наций. Теперь настало время, чтобы страны отнеслись с уважением к Азербайджану.