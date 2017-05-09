Подписаться на уведомления
 

Трамп принял санкции против Йемена

 

Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции в отношении ряда представителей правительства Йемена, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

"16 мая 2012 года президент США исполнительным указом 13611 ввел режим чрезвычайной ситуации в связи с необычайной и экстраординарной угрозой национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов из-за действий ряда членов правительства Йемена и других лиц", - говорится в письме Трампа на имя руководителей американского конгресса.

В нем указывается, что "эти действия угрожают миру и безопасности в Йемене, в том числе путем создания помех политическому процессу в стране и реализации соглашений от 23 ноября 2011 года между властями и оппозицией, которые предоставили возможность добиться мирного перехода власти".

Как отметил Трамп, "данные действия (по-прежнему) представляют необычайную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов". "По этой причине я продлеваю данный режим на один год", - отметил президент.

66 просмотров


Старости
Човдаров в модном костюме и праздничном настроении
Човдаров в модном костюме и праздничном настроении Haqqin.az из зала суда
Наша погода
Сегодня 28° / 14°
10 Май 27° / 17°
11 Май 22° / 12°
12 Май 18° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7026 AZN
1 EUR   =   1.8683 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Трамп принял санкции против Йемена
Американская журналистка о карабахской правде они о нас
Экс-глава МИД Тофик Зульфугаров: «Мяч на стороне армян» эксклюзив
Генерал Асланов бросает вызов истории наша память
Южная Корея выбирает президента
В Карабахе утонули трое армянских военнослужащих
В столице Венесуэлы полиция разгоняет марши оппозиции
Под университетом Миссисипи нашли останки 7 тысяч человек
Билл Клинтон станет соавтором триллера
В Ирландии поймали огромную шестижаберную акулу фото
Грузинский премьер на переговорах с Трампом и Пенсом
Германия начала предоставлять убежище турецким мятежникам
Трамп по телефону поздравил Макрона
На Исламиаде футболист сборной Азербайджана чуть не подрался с журналистом
Британский корабль сопровождал российскую подлодку в Ла-Манше
Камерунский тренер рассмешил азербайджанских журналистов Приколы Исламиады
Под Берлином обнаружено захоронение советских солдат
Министр обороны Армении: «Тегеран всегда подставлял плечо Еревану»
Иран испытал новую скоростную торпеду
Азербайджан сыграл вничью с Камеруном Старт на Исламиаде
В Грузии погиб российский турист
Дадашов зарезал собственного отца фото
Двойника Месси задержали в Иране
Президент дал Самиру Шарифову новые полномочия
В Германии похитили диадему с 367 бриллиантами
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться