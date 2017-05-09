Ответ, прозвучавший на вопрос ведущего на НТВ популярнейшую на всем постсоветском пространстве передачу «Своя игра», меня прямо-таки потряс. Неплохо знающий историю длившейся пять лет Отечественной войны 1941-1945 годов, и не раз писавший о её кровавых эпизодах, заставлявших меня рыться в архивных документах и читать мемуары военачальников тех лет… этого я не знал.

Вопрос был прост: «Утром 2 мая 1945 года четверо бойцов лейтенанта Меджидова совершили именно это…» Ответ одного из игроков был для меня прямо-таки оглушающим. Ну, что гром среди ясного неба. «Бойцы 416-й азербайджанской дивизии под командованием Меджидова водрузили флаг на Брандербургских воротах». «Браво!»- восторженно объявляет ведущий… А я об этом, как говорится, был ни слухом, ни духом. И не только я. Не знали и по сию пору не знают о той яркой страничке истории войны, написанной нашими воинами, не только многотысячная масса обывателей, но и подавляющее большинство довольно образованных интеллигентов. Во всяком случае, после того вопроса и ответа на него, ко мне звонили, а при встрече спрашивали: «Ты слышал?.. Так ли это?..» А спрашивали меня, да будет вам известно, достаточно просвещенные люди.

Ничего вразумительного, кроме того, что взбудоражившая нас телепередача солидная и каждый задаваемый там вопрос проходит тщательную проверку экспертов-специалистов, я сказать не мог. Это, конечно, убеждало, но для самого себя такое толкование не было аргументом. И мне ничего не оставалось, как попросить встречи у старейшего профессора, доктора исторических наук, с которым мне не раз приходилось консультироваться по тем или иным вопросам.

- Через сколько лет и… опять за рыбу – деньги, - вздыхает он и, поймав мой крайне недоуменный взгляд сказал: «Что ж, пожалуйста. Сейчас можно… Где-то в 75-году я ещё кандидат наук, в канун Дня Победы принес в республиканскую газету «Коммунист», статью, в которой излагался и этот факт. Он достает из нижнего ящика стола папку, на которой было выведено: «Из неопубликованного». Достав несколько пожелтевших от времени страниц, он надевает очки и прежде чем прочесть, говорит:

- Вот, что я написал тогда, – и вслух начинает читать: «Кровопролитная война, закончившаяся полным крушением фашистского отребья, во многом была обязана нефтяникам Баку. Без них победа была бы невозможна. Из всего необходимого Красной армии горючего почти 90 с лишним процентов поставляли на фронт нефтяники Азербайджана. Хваленый американцами ленд-лиз присылал в СССР чуть больше 7 процентов бензина и дизеля. Маршал Гудериан в конце войны, критикуя Гитлера, говорил, что он, начиная кампанию против Советов, совершил роковую ошибку. В первую очередь, надо было брать Азербайджан с его богатейшими углеводородными ресурсами. Но… было поздно.

Помимо этого воины-азербайджанцы на ратных полях проявляли чудеса храбрости. Они одними из первых вошли в логово зверя. Так, на рассвете 21 апреля 416-я дивизия, укомплектованная азербайджанцами, ворвалась в Берлин и заняла несколько ключевых объектов – дворец кайзера Вильгельма Великого, набитый золотом Рейхсбанк и здание бывшего посольства СССР. Затем были захвачены Берлинский университет и резиденция министерства внутренних дел. А 2-го мая горстка бойцов – Газанфар Мамедов, Сохбат Ахмедзаде, Константин Бережной и Владимир Андреев во главе с лейтенантом Рашидом Меджидовым водрузили знамя победы на Бранденбургских воротах. На митинге по случаю столь неординарного события высокопоставленный политработник генерал Виктор Зюванов произнес: « Последний выстрел в историческом сражении за Берлин прозвучал здесь, у Бранденбургских ворот. И этот выстрел произвели сыны азербайджанского народа. Слава о героях штурма столицы фашистской Германии будет жить в веках…»

Статья с этим текстом не вышла. Она, представленная редактором газеты секретарю ЦК Компартии Азербайджана по идеологии, была им забракована. Более того, тогда я едва не лишился партбилета. Мнение секретаря было однозначным и убойным – «Попахивает националистической кичливостью». Наши идеологи боялись того, чего не боялись идеологи Армении.

В то время, в ряде их изданий и в некоторых союзных печатных органах появлялись статьи, в которых недвусмысленно говорилось о том, что Карабах - исконная территория армян. Я кинулся в ЦК. А там заведующий отделом пропаганды и агитации сказал: «Они, армяне, генетически больные люди. Это общеизвестно. И мы в курсе того, что ученые Еревана утверждают, мол, их государство простиралось от моря и до моря. Показывают даже карты. Там, наверху, знают об этом…» Но разве это не откровенная дашнакская кичливость?! - возмутился я. А в ответ: «Не обращай внимание… Мы знаем обо всем. И те, кто решает, тоже в курсе. Примут меры»…

Никаких и никогда опровержений на постоянные такие инсинуации мне читать не приходилось. А сравнительно недавно мне попадает на глаза кинолента. В ней, задыхаясь от восторга, диктор рассказывает, как ворвавшиеся в Берлин армянские солдаты у Брандербургских ворот отплясывают национальный армянский танец «Кочари»… В демонстрируемом фильме слова диктора дублировались титрами на английском языке. Его прокручивали во всех штатах Америки, а также на телевидении Франции и в её кинотеатрах. Теперь там искренне заблуждаются по поводу того, что флаг победы над Бранденбургскими воротами вывесил отважный армянин и, что танец «Кочари» - это их национальный танец…

Они присваивают наши музыкальные произведения, называют армянскими многие наши блюда… Переворачивают с ног на голову всю историю…Тут надо отдать должное их идеологам, которые подключают к этой лжи свою диаспору. А наши идеологи и даже созданное министерство диаспоры лишь делает вид, что работает. Ни одного резонансного действия в ответ или на опережение, которое всколыхнуло бы общественность Запада и той же России я что-то не припомню. Как было, так и есть. Может, по инерции… Хотя я в этом сомневаюсь, - профессор делает паузу и, крепко взяв меня за руку, просит:

- Вот говорю я тебе все это и уже представляю, как на меня набросятся мало что делающие, так называемые, идеологи от министерства диаспоры. Поэтому не называй моей фамилии. Не хочу под занавес жизни умереть от сердечной недостаточности…

И вспомнились мне бурные дни конца 80-х годов, когда горбачевская Москва всеми правдами и неправдами поддерживала вспыхнувший в Карабахе мятеж дашнаков. Взбаламученные Ереван и Степанакерт требовали присоединения Нагорного Карабаха к Армении. Военные действия, развязанные Арменией против Азербайджана, позволили армянским боевикам при поддержке русской армии оккупировать Нагорный Карабах. И тогда, якобы для умиротворения «агрессивных» азербайджанцев, с предательскими, по сути, но одобренными Кремлем предложениями, в Баку был командирован академик Сахаров со своей благоверной Еленой Боннэр, урожденной Алиханян. Встреча эта проходила в актовом зале Президиума Академии Наук Азербайджана. На ней, дорогой читатель, довелось присутствовать и вашему покорному слуге.

Сахаров был краток и попросил высказать свое мнение собравшейся здесь ученой публике. Сначала на выступления учёных Елена Боннэр позволяла себе отпускать короткие реплики и замечания, к которым присутствующие относились снисходительно. Потом, приняв интеллигентную вежливость за благосклонность аудитории, поднялась и стала излагать свою точку зрения на проблему... Безапелляционно. Как истину в последней инстанции.

Эмоциональная речь госпожи Боннэр резала зал почти четверть часа. Пока тишину обескураженного зала не разорвал мощный, властный голос.

- Одну минутку! – потребовал он.

Оратор осеклась.

- Мы оказали уважение академику Сахарову и позволили вам, как его супруге, занять место в президиуме. Но мы не давали вам права поучать нас. Кто вы такая, помимо того, что жена?! Здесь сидят учёные, которые известны науке и имеют своё собственное имя. Они знают историю и историю вопроса по источникам более серьёзным и добросовестным, чем те, которые муссировались в семье Алиханян. Вашими дедушкой и бабушкой...

Зал взорвался аплодисментами. Говорившим был Герой Советского Союза, один из отважных героев Великой Отечественной войны академик Зия Буньятов.

- Что аплодируете?! – гневно бросает он в зал. - Нас опускают по нашей же вине. А вы сидите и молчите. Будьте, в конце концов, выше спущенных указаний из Москвы. Ведь большевики, перекраивая Закавказье на республики, нисколько не сомневались, что Карабах - земля азербайджанцев, а потому смогли лишь вычленить у нас громадный кусок прекрасных земель – Зангезур… Тем самым оставили Нахичевань за пределами нашего государства… И сидящие там, в Кремле, либо недоумки, либо не замаскированные враги советских народов… Мы не можем достойно ответить на вал обрушившейся на нас клеветы и лжи. Мы кушаем эту гадость и молчим. Нам всем должно быть стыдно. Просчеты наших идеологов-конформистов – наша с вами вина…

Спонтанная, но полная яростного откровения речь Зии Буниятова, повергла всех присутствующих в шок. Ведь даже при той объявленной так называемой гласности и свободы волеизъявления, она переходила все привычные границы. А как же! Герой Советского Союза, академик обвинял святая святых ЦК КПСС в преступной невежественности. Он предрекал крах державы…

… И тут мне подумалось, будь у нас в стране хотя бы пару десятков таких, как он, нам не пришлось бы видеть и читать о том, как армянские солдаты, которые у покорившихся им Бранденбургских ворот, отплясывают свой «национальный» танец «Кочари». А пока, как говорил незабвенный Зия Буниятов – «Мы кушаем эту гадость и молчим».