Шойгу поздравляет с днем победы

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил ветеранов и военнослужащих России с Днем Победы.

"Эта дата навеки вписана в мировую историю, она была и остается символом истинного патриотизма и духовного величия нашего народа, который, пройдя через суровые испытания самой жестокой и кровопролитной войны, отстоял свободу и независимость родной земли, освободил Европу от нацизма", - говорится в приказе министра, опубликованном на сайте военного ведомства, передает ТАСС.

Шойгу также отметил, что на сегодняшний день боевые традиции героев-фронтовиков достойно продолжают российские военнослужащие. "Они честно выполняют воинский долг, надежно стоят на страже безопасности страны, успешно решают задачи по борьбе с международным терроризмом", - отметил глава Минобороны.