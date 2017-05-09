Обитатели и персонал приюта для детей и престарелых "Мой дом" в венесуэльском городе Маракайбо были эвакуированы в понедельник в результате действий национальной боливарианской гвардии, закидавшей вход в это учреждение гранатами со слезоточивым газом.
На кадрах, опубликованных каналом NTN24, видно, как спасатели и простые граждане на руках выносят детей из здания центра, а также вывозят стариков в инвалидных креслах.
По имеющейся информации, в здании приюта пытались укрыться от слезоточивого газа участники оппозиционного митинга против действий правительства президента Николаса Мадуро. В итоге гвардейцы обстреляли газом вход в приют.
Regalo y no precisamente el que esperaba este #GNB. Valientes quienes dan el pecho a las bombas. #9mayo #cota905 #Venezuela #Puputop pic.twitter.com/Cj6JAxQiZg— Daniel Benitez (@danielbnews) 9 мая 2017 г.