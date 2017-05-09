Обитатели и персонал приюта для детей и престарелых "Мой дом" в венесуэльском городе Маракайбо были эвакуированы в понедельник в результате действий национальной боливарианской гвардии, закидавшей вход в это учреждение гранатами со слезоточивым газом.

На кадрах, опубликованных каналом NTN24, видно, как спасатели и простые граждане на руках выносят детей из здания центра, а также вывозят стариков в инвалидных креслах.

По имеющейся информации, в здании приюта пытались укрыться от слезоточивого газа участники оппозиционного митинга против действий правительства президента Николаса Мадуро. В итоге гвардейцы обстреляли газом вход в приют.