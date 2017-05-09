Грузинскому МВД пришлось объясняться за въезд Лужкова в страну

Приезд экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в Грузию вызвал ажиотаж и вопросы к грузинским пограничникам.

Экс-мэр приехал в Грузию вместе с супругой Еленой Батуриной и экс-руководителем департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Леонидом Бочиным.

По словам Лужкова, он приехал как турист.

Информация о пребывании Лужкова в Грузии вызвала негодование общественности, заподозрившей бывшего мэра Москвы в нарушении закона об оккупированных территориях во время его визитов в Абхазию.

В интернете уже опубликована онлайн-петиция, где отмечается, что Лужков, который не раз был замечен в нарушении грузинского законодательства, находится в Грузии, и это является прямым основанием для действий грузинских властей.

Замминистра внутренних дел Шалва Хуцишвили объяснил журналистам, что Лужков въехал в страну легально, в его документах не было данных о нарушении грузинского закона.