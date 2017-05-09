Имя американского дипломата Залмая Халилзада широко известно в посольских кругах. Наряду с нынешним госсекретарем США Рексом Тиллерсоном он претендовал на пост госсекретаря США. В бытность президентом США Джорджа У. Буша Халилзад был едва ли не единственным американцем-мусульманином в его администрации, являясь послом Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций. Служебные и дружеские отношения связывают его с влиятельными политиками Белого дома, Госдепартамента, Пентагона. Его послужной список включает должность посла США в Афганистане, а затем в Ираке.

Накануне Залмай Халилзад ответил на вопросы haqqin.az. Представляем вашему вниманию эксклюзивное интервью с Залмаем Халилзадом.

- Можно ли уже сегодня говорить об основных направлениях внешней политики президента Дональда Трампа?

- Общая концепция, определяющая внешнюю политику президента Трампа, это America First (Америка прежде всего). Эта политика в большей степени основана на национальных интересах США. Приоритетом номер один станут американские экономические интересы: увеличение занятости населения, подписание более выгодных торговых соглашений, чем те, которые были до этого, урегулирование миграционных процессов. В сфере безопасности Трамп сфокусирован на угрозе терроризма, а также на усилении американской обороноспособности.

В политическом плане он будет меньше поддерживать многосторонние отношения, а станет концентрироваться на региональном и двустороннем сотрудничестве. Процесс продолжается, потому что делать заявления как кандидат в президенты – это одно, а выступать уже как президент – совсем другое. Сейчас Трамп пытается приспособить свои обещания к реальности.

- Учитывая, что Конгресс урезал на 70% финансирование Агентства по международной помощи (USAID), можно ли предполагать, что при Трампе демократия и права человека отошли в политике США на задний план?

- Поддержка и продвижение демократии и прав человека в мире всегда являлись одним из фундаментальных аспектов внешней политики США. Не уверен, однако, что результат деятельности США в деле продвижения демократии и прав человека был неоднозначным. В некоторых регионах итог был достаточно успешным, а в других - далеко не столь эффективным.

Трамп скептически относится к смене режима во имя демократии, будь то Ирак или еще какая-либо страна. Не думаю, что он сможет полностью отойти этой политики, учитывая широкую поддержку продвижения демократии и прав человека в самих США. Могут быть некоторые изменения, возможно меньше акцента на эту политику, но полного отказа быть не может.

- Собирается ли новый президент урегулировать отношения с Россией?

- Я только приехал из Москвы, где у меня и моих коллег состоялись беседы с российскими официальными лицами. Вынужден констатировать, что на данный момент доверие между Вашингтоном и Москвой на самом низком уровне. Все довольно сложно.

Русские ожидали, что при Трампе отношения улучшатся, и они разочарованы, что этого не происходит. Однако даже в нынешний кризис американо-российских отношений обе стороны хотели бы попытаться их нормализовать. Возможно, путем достижения прогресса в сирийском и украинском вопросе, а также в проблеме разоружения.

В сирийском вопросе я вижу больший потенциал для улучшения отношений, потому что у обеих стран есть общий интерес в противостоянии с терроризмом, обеспечении территориальной целостности Сирии. Правда, существует разница во мнениях относительно судьбы Асада. Надеюсь, мы продолжим переговоры по этому вопросу. Хороший знак, что США посылают своего представителя в Астану.

- Разделяете ли вы мнение, что мир ныне находится на грани глобальной конфронтации?

- Думаю, это не так. В современных условиях войну нельзя начинать и нельзя в ней выиграть. Да, в мире происходят некоторые изменения, и большой упор делается на баланс сил. Наблюдается недовольство глобализацией, растущим национализмом, соперничеством между странами.

Все эти проблемы, безусловно, увеличивают риск глобальной конфронтации, но она маловероятна, учитывая возможные последствия. Надеюсь, США, Россия, Китай и другие страны смогут предотвратить подобное развитие событий. Вместе с тем на данный момент мы переживаем один из самых сложных и трудных после Второй мировой войны периодов мировой истории.

- Какой вы видите политику Трампа на Южном Кавказе?

- Америка, конечно же, присутствует везде, но она пока не определила свою позицию по всему аспекту вопросов и имеющимся вызовам именно по этому региону. Будь то конфликт между Азербайджаном и Арменией или другие вызовы, которые наличествуют на Южном Кавказе. Но вместе с тем я верю в перспективы лучших отношений между США и Азербайджаном, потому что некоторые разногласия между нами, существовавшие ранее, могут быть урегулированы.

Наши страны сотрудничают в Афганистане, имеют хорошие отношения с Израилем, США сделали много инвестиций в вашу энергетическую сферу. Но администрация Трампа пока не обозначила свою политику в данном регионе. На это уйдет какое-то время.