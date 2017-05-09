Губернатора Джакарты приговорили за богохульство

Индонезийский суд приговорил губернатора Джакарты христианина Басуки Чахая Пурнама к двум годам лишения свободы, признав его виновным в богохульстве. Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщает BBC, высказывания губернатора об исламе вызвали возмущение у религиозных деятелей.

Сам Пурнама в суде не признал вину в богохульстве и заявил, что обжалует приговор.

Сообщается, что Пурнама является первым этническим китайцем-христианином, управляющим столицей Индонезии.

В январе в Джакарте прошли очередные слушания по делу о богохульстве местного губернатора.