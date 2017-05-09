С тех пор как Карен Карапетян из банкиров перебрался прямиком в кресло премьер-министра, в Армении окончательно перестали питать иллюзии относительно декларируемых властью реформ и улучшения благосостояния.

Зато заметно повысилась политическая зрелость масс: все прекрасно сознают, что, пока у власти Сержик Саргсян, свет в конце тоннеля не появится. Практически все простые армяне сегодня стали ясновидцами и предвидят будущее гораздо лучше политаналитиков, не говоря уже о статистах, обслуживающих режим. Политические и экономические прогнозы этих спецов не оправдываются даже на один процент.

Море лживых обещаний, пафосной помпезности и бесконечного лавирования в пучине угасающей экономики сопровождает и новых, а вернее, реинкарнированных из старых саргсяновских кадров деятелей. Что бы то ни было, цели переезда Карапетяна успешно реализуются - выборы в Национальное собрание Армении, во всяком случае, прошли вовремя и в нужном для Саргсяна ключе. Причем именно в день годовщины гибели солдат в апрельской войне. Здесь можно было бы поставить точку! Но мы продолжим…

В общем, выборы состоялись, хотя в их криминализированной сущности никто не сомневается. Парламент сформирован, и тоже такой, как нужно властям. Прогнозируемым был и итог исков «оппозиции» в Конституционный суд с требованием аннулировать результаты выборов. Истцы понимали бессмысленность своей затеи, хотя и обосновали все фактами. И суд опять-таки сработал как надо – ведь добро на него дал Сам. Короче, на пальцах подсчитали и всему миру показали, что у них, мол, все в ажуре – полнейшая демократия и свободомыслие. И Евросоюз спокойно поставил галочку напротив графы «Армения». Глядишь - и помощь Саргсяну подкинет миллиардика эдак два-три… Ну а что, попрошайничество на уровне внешней политики страны!

И вот уже официально подтверждены списки депутатов и назначен день первого парламентского заседания – 18 мая. В тот же день правительство в полном составе должно подать в отставку, чтобы начать процесс формирования нового. И Сержик Саргсян, как всегда, не стесняясь разоблачения, загодя начал комплектовать состав нового правительства, взяв весь процесс в свои руки. Так как в результатах выборов его Республиканская партия во всех списках фигурирует как большинство, то можно уже не заморачиваться на формальностях и впихнуть в новое правительство старых одиозных министров-полуфабрикатов.

Уже пошли слухи, что бывший министр транспорта и связи, дважды кликушный Гагик Бегларян, он же «черный Гаго» (благодаря чересчур темному цвету кожи), он же «мазут Гаго» (благодаря тому, что проглотил и даже не поперхнулся громадным объемом мазута, предназначенного для промышленности страны) опять взойдет на свой трон. А что, кадр-то проверенный, знающий секреты успешного холуйства - подписываться под расходами и не лакомиться в одиночку. Тем более что нули в цифрах превосходят самые смелые ожидания – всем хватает. Непыльная работенка и весьма доходная…

А вот бывший министр финансов Гагик Хачатрян, дабы расчистить себе дорожку для возвращения на министерский олимп, встретился с начальником охраны Самого. Но пока еще народная молва не приносила вестей, насколько успешен был его ход. Однако глава правительства все же не президент, а премьер. Может, стоило встретиться с начальником его охраны? И почему именно с начальником охраны? В СССР, помнится, кадровые вопросы решали шоферы высокопоставленных особ. Куда мир катится? Все шиворот-навыворот! Недостойные правопреемники!

На предвыборный период управление правительством страны президент полностью передал в руки премьер-министра. Но сейчас, в это судьбоносное время, он не доверяет никому – с какой радости отдавать ключевые посты в правительстве тем, кто не из его команды. Он сам должен сформировать его, из собственных кадров, которые обязаны и непременно будут служить ему верой и правдой. До 2018 года он никому не позволит контролировать действия правительства, чтобы потом не сесть в лужу самому.

Тылы надо готовить загодя, а потом либо самому становиться главой правительства, либо передать бразды правления страной в такие руки, которые будут его самого холить и лелеять.

И сейчас, когда Саргсян самолично формирует правительство, которое будет влиять на внутриполитическую жизнь страны, на дальнейшие процессы развития, становится ясно, какую судьбу выбрал президент самому себе и какая роль отведена премьеру в этой игре. Только вот оправдает ли Карен Карапетян такое безоговорочное доверие – вот в чем вопрос.