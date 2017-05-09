Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник, 9 мая, принял участие в торжественной церемонии по случаю 72-й годовщины Победы над фашизмом, сообщает АзерТАдж.
Встретившись с ветеранами, президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравили их с Днем Победы.
Президент Азербайджана и первый вице-президент встретились с членами семьи дважды Героя Советского Союза Ази Асланова, поздравили их с праздником Победы.
Под звуки военного марша отряд почетного караула прошел перед Верховным главнокомандующим.
В церемонии приняли участие премьер-министр Артур Расизаде, председатель Милли Меджлиса Октай Асадов, руководитель Администрации президента Рамиз Мехтиев, другие официальные лица.