Поножовщина между братьями в Ясамале

В Ясамальском районе Баку произошла поножовщина между братьями. Как сообщает Report, инцидент произошел по адресу: улица Умида Акперова, 123 А.

Как сообщают в правоохранительных органах, Ровшан Агагасым оглу Мусаев (1976 г.р.) повздорил с супругой брата Севиндж Алисафа гызы Мусаевой (1976 г.р.) и в итоге избил ее.

С.Мусаева была госпитализирована с различными телесными травмами. Узнав о случившемся, супруг С.Мусаевой (имя временно не разглашается) нанес своему брату Р.Мусаеву несколько ножевых ранений. Р.Мусаев госпитализирован с тяжелыми ранениями.

По факту Ясамальским районным управлением полиции ведется следствие.