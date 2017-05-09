По случаю 10 мая - Праздника цветов - закрытое акционерное общество (ЗАО) AzerGold провело акцию по озеленению на территории по переработке руды участка Човдар, расположенного в Дашкесанском районе.

Как сообщает пресс-служба ЗАО AzerGold, сотрудники общества при поддержке Дашкесанского предприятия по охране и воспроизводству лесов (ПОВЛ) Министерства экологии и природных ресурсов посадили деревья на территории площадью в 10 гектаров.

Для проведения акции ЗАО AzerGold некоторое время назад обратилось к Дашкесанскому ПОВЛ. Руководство предприятия положительно отнеслось к обращению, выразило согласие безвозмездно обеспечить саженцами и направить на территорию специалистов для посадки различных сортов деревьев.

Сотрудники ЗАО AzerGold и Дашкесанского ПОВЛ в течение 20 дней посадили в общей сложности 6 тысяч саженцев яблони, груши, сливы, черемухи, лесных орехов, фундука, кипарисов и других деревьев.