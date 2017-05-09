Трамп назвал расследование о его связях с Россией фарсом

Любые обвинения в связях с Россией президента США Дональда Трампа или сотрудников его администрации являются обманом, которому пора уже закончиться. Такое мнение высказал глава Белого дома в своем официальном аккаунте в твиттере.

"История о сговоре между Трампом и Россией является большой ложью. Когда этот финансируемый налогоплательщиками фарс закончится?" - написал он.

Трамп подчеркнул, что экс-директор Национальной разведки Джеймс Клэппер в понедельник на слушаниях в Сенате повторил то, что все, в том числе и СМИ, и так знали – никаких доказательств связи республиканца с Кремлем нет. И эти слова подтвердила экс-генпрокурор США Салли Йетс.

Глава государства отметил, что не появляется никаких новых фактов, которые могли бы использовать его обвинители, но расследование все еще продолжается.