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Турецкий министр вылетел в США за Гюленом

 

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг в рамках рабочего визита в США обсудил в Вашингтоне с генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом вопрос об экстрадиции находящегося в США Фетхуллаха Гюлена, передает во вторник агентство Anadolu.

Сообщается, что Боздаг проинформировал Сешнса о новых досье по преступной деятельности течения Гюлена, переданных Вашингтону турецкой стороной.

Согласно источникам в Минюсте Турции, встреча прошла в конструктивном ключе, а собеседники сошлись во мнении о необходимости продолжения тесных контактов.

Поездка главы турецкого Минюста в Вашингтон была организована в преддверии запланированного на 15-17 мая визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США. Одной из ключевых тем переговоров Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом станет вопрос выдачи Гюлена, проживающего ныне в американском штате Пенсильвания.

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