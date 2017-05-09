Трамп назвал для себя честью встретиться с премьером Грузии

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в ходе визита в Вашингтон пригласил президента США Дональда Трампа в Грузию, говорится в сообщении пресс-службы главы правительства.

Квирикашвили накануне встретился с Трампом в Овальном кабинете Белого дома. Президент США в своем Twitter написал о визите премьер-министра Грузии в США.

"Это была большая честь принять в Белом доме премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили вместе с вице-премьером Майком Пенсом", — написал Трамп.

Президент США отметил важность грузино-американского сотрудничества.

"В начале встречи президент Трамп подчеркнул, что Грузия для Америки важная страна, с которой ее связывает стратегическое отношение и партнерство", — говорится в сообщении пресс-службы главы правительства Грузии.

В своем Twitter о визите Квирикашвили также написал и вице-президент Пенс, который поблагодарил премьер-министра Грузии за тех 872 грузинских солдат, которые принимают участие в миротворческой операции НАТО в Афганистане.