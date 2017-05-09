Авиационную часть Парада Победы в Москве отменили из-за плохой погоды. Самолеты и вертолеты, подготовленные к участию в параде, вернутся на аэродромы базирования. Решение об отмене пролета авиатехники было принято в военном ведомстве, сообщает Интерфакс.

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В Москве на Красной площади проходит парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем принимают участие более десяти тысяч человек, 114 единиц техники, 72 самолета и вертолета.

По главной площади Москвы проходят военнослужащие высших военных учебных заведений, суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России, юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.

Парад принимает министр обороны России Сергей Шойгу.