Ученые создали водку, которая не вызывает похмелья

Группа ученых из Чунгамского университета в Южной Корее получила первый в мире спиртной напиток, употребление которого не вызывает похмелья. Водка, созданная южнокорейскими специалистами, получила название O2 Lin. В ее состав помимо традиционных компонентов входит насыщенный кислород, сообщает Life.ru.

По словам специалистов, употребление кислородной водки по воздействию на организм сходно с употреблением кислородных коктейлей. Напиток стимулирует повышение умственной активности, повышает тонус и оказывает общеукрепляющее воздействие на организм.

Однако главным свойством кислородной водки является отсутствие похмелья на следующее утро после употребления. О том, в каком виде будет продаваться такой напиток в Южной Корее, а также за ее пределами, специалисты пока не сообщают.