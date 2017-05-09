В Гяндже мужчина перерезал горло беременной жене

В Гяндже мужчина перерезал горло своей бывшей жене и нанес себе ножевое ранение. Как передает Report, на территории расположенного в Кяпазском районе «Воробьиного рынка» (Sərçə bazarı) житель Гянджи Рамин Кямиль оглу Гараев (1988 г.р.) перерезал горло беременной Ульвие Алиевой (1983 г.р.) и нанес себе ножевое ранение с целью суицида.
У.Алиева госпитализирована в Гянджинскую городскую больницу имени Аббаса Саххата №1. Р.Гараев госпитализирован в больницу скорой помощи города Гянджа. Состояние обоих тяжелое.
Как сообщили родственники У.Алиевой, инцидент произошел на почве ревности.