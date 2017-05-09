Рубен Меграбян: «Господин Лавров, просто закрой свой рот…»

В Армении продолжают обсуждать заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который пообещал уничтожить группировку «Исламское государство», несмотря на то, что террористы не собираются сдаваться. Лавров подчеркнул, что силовые подразделения стран-членов ОДКБ всегда готовы действовать.

«Соответствующие подразделения, которые страны-члены ОДКБ выделили в состав этих сил (КСОР), находятся в постоянной готовности к действиям, как находятся в готовности к действиям и российские базы, расположенные в Таджикистане, Кыргызстане и Армении. Пока эта зараза не будет уничтожена, эти приоритеты будут сохраняться», – подчеркнул Лавров.

Армянские эксперты, как пишет ереванский сайт «Первый информационный», данное заявление Лаврова считают опасным, отмечая, что таким способом Москва вовлекает Армению в проблемы, не имеющие к ней отношения.

Армянский эксперт Рубен Меграбян в беседе с «Первым информационным» выразил точку зрения, что это заявление Лаврова носит скорее пропагандистский характер.

«Конечно, это было крайне безответственное заявление – и именно для Армении. Армения не имеет никакого отношения, и не должна иметь, к террористической организации «Исламское государство», потому что для этого нет ни географических, ни политических предпосылок. Это безответственное заявление скорее адресовано Западу, чтобы оправдать присутствие своих баз за пределами своих границ», – подчеркнул эксперт.

Рубен Меграбян считает, что Лавров не очень искренен. «В «Исламском государстве», именно по данным России, сражаются 3500 российских граждан, которые не добрались бы до территории «Исламского государства», если бы не получили иностранные паспорта со стороны российского государства.

И еще, мы прекрасно знаем, что американское командование в Афганистане говорит о достоверных данных относительно того, что Россия оказывает поддержку «Талибану». И все это мы слышим в условиях полной тишины со стороны официального Еревана, и нет никого, кто бы сказал: господин Лавров, просто закрой свой рот и неуместно не упоминай о нас в тех вопросах, которые к нам не имеют отношения, и не нужно их нам навязывать», - отметил Меграбян.