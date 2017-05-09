Премьер-министр Армении: «Я не должен заниматься азербайджанскими яблоками»

Премьер-министр Армении Карен Карапетян не намерен заниматься азербайджанскими яблоками, передает Новости-Армения.

В беседе с журналистами в парке Победы на попытку работников СМИ узнать его мнение о проблеме премьер-министр заявил: «Я в курсе, что возбуждено уголовное дело».

На уточнение, находится ли дело в центре его внимания, премьер парировал: «Уголовное дело в центре внимания правоохранительных органов. Вы представляете, чтобы я занимался 300 кг яблок?»

Напомним, в Армении выявлен незаконный ввоз азербайджанских яблок. Правоохранительные органы выявляют пути поставок товара.