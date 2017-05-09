В последние годы правительство Азербайджана оказывает особое внимание совершенствованию сферы образования. Разрабатываются более оптимальные программы обучения, модернизируются учебное оборудование, строятся новые и капитально ремонтируются действующие здания учебных заведений – школ, вузов, колледжей.

Всё это значит, что государство вкладывает огромные средства, чтобы вывести нашу образовательную сферу на передовые позиции в мире. Но всегда ли эти средства идут по назначению? Судя по тому, что каждая новая публикация в haqqin.az о недостатках, а порой и безобразиях в том или ином учебном заведении вызывает поток новых писем и звонков, вопрос этот отнюдь не зряшный. В последнее время проблемы условий обучения чаще всего почему-то обнаруживаются в системе среднего специального образования.

На этот раз в редакцию обратилась группа преподавателей Бакинского колледжа управления и технологии, где готовят специалистов широкого профиля для многих отраслей экономики страны. Само название учебного заведения говорит о том, что в его выпускниках нуждаются и производство, и наука, и та же сфера образования. Но насколько он отвечает тем требованиям, которые сегодня предъявляются к образовательным учреждениям такого типа?

Судя по тому, что рассказали педагоги колледжа, и порядки, царящие в его стенах, и состояние учебных и вспомогательных помещений ниже всякой критики. При порочных методах преподавания (экзамены и зачеты можно сдать только за плату) еще и практически разваленное, если не сказать – разворованное хозяйство. И самое парадоксальное в этом деле: во главе этого колледжа стояла сестра одного из рьяных оппозиционеров и правдолюбов Сабира Рустамханлы – Илаха Алиева. В последние годы, после своего нового перерождения товарищ Рустамханлы очень много рассуждает о необходимости борьбе с коррупцией в стране. Так не настал ли момент начать эту борьбу – с собственной сестры?

Взяточничество, казнокрадство, обирание студентов и бюджета учебного заведения здесь настолько укоренились, что на пытающегося как-то исправить положение нового директора Вариса Аллахвердиева некоторые из давно работающих здесь и исправно наживающихся за счет государства и своих учеников преподаватели открыли травлю. Дело дошло до суда…

Как уверяют обратившиеся в редакцию педагоги, выпускник МГУ, бывший преподаватель Азербайджанского университета туризма В. Аллахвердиев, то есть человек в этой сфере не новый, получил в наследство от бывшего руководства такое хозяйство, что просто не знает за что хвататься в первую очередь. Тем не менее он решительно и жестко стал искоренять систему платы за отметки и посещаемость, контролировать учебный план и уровень преподавания. Все это, конечно, очень не понравилось, определенной части прежнего коллектива.

О том, с чем пришлось столкнуться новому руководителю и какие препятствия на пути к нормализации положения чинят ему сегодня противники новых порядков, подробно описали сотрудники колледжа, взявшие сторону В.Аллахвердиева.

Когда после своего назначения новый директор стал знакомиться с состоянием колледжа, то пришел в ужас. И мы его очень хорошо понимали – незадолго до того на ремонт помещений колледжа были выделены немалые деньги и кое-где даже что-то красили, но и только. Все что прогнило и обваливалось – так и осталось без изменений.

Первым делом В.Аллахвердиев пригласил к себе своего заместителя, отвечающего за финансовый учет, Иллаху Алиеву (сестра народного писателя Сабира Рустамханлы – Ред.) и поинтересовался, сколько денег было израсходовано на вроде бы недавно произведенный ремонт. Алиева, как ни в чем не бывало, ответила, что сначала 119 968 манатов, а потом было выделено еще 48250. Но вот на что они были потрачены, если все хозяйство рушится, она объяснить не смогла.

А потом новый директор узнал, что со студентов за каждый семестр собирали дань в размере 250 манатов, а если кто-то пропускал занятия, то с них брали еще 250. И кого ни опрашивал, где ни проводил проверки Аллахвердиев, везде всплывало имя И. Алиевой.

Потом вновь назначенный руководитель, как и полагается, провел инвентаризацию, и выяснилось, что из колледжа исчезли 44 компьютера общей стоимостью 74 тысяч манатов. Была создана комиссия по проверке распределения выделенных на ремонт средств, куда, между прочим, включили и И.Алиеву, но она проигнорировала ее работу. Зато через некоторое время Аллахвердиеву позвонил ее брат и на повышенных тонах стал требовать, чтобы он оставил его сестру в покое. Когда директор пытался объяснить, что, судя по всему, сестра писателя причастна к очень серьезным злоупотреблениям, Рустамханлы вообще принялся оскорблять его. Свидетелем их разговора были некоторые педагоги.

Несмотря ни на что, как только комиссия подтвердила исчезновение денег и пропажу 44 компьютеров, И.Алиева была уволена.

Вообще прежнее руководство колледжа все здесь поставило на коммерческую основу. Студены привыкли все свои учебные проблемы решать за деньги. Многие преподаватели, как, например, Айнур Аллахвердиева, Шакир Хамзаев, собирали деньги со студентов за зачеты и непосещение практики. И директор стал жестко пресекать эту порочную практику.

Но не только на этом наживались отдельные сотрудники. Та же И.Алиева сдавала подвальное помещение учебного заведения в аренду зубному технику, а плату за аренду забирала себе.

Надо сказать, что кардинальных мер по отношению ко многим вполне заслуживающим это В.Аллахвердиев не принимал, никого больше не увольнял. Но он твердо потребовал, чтобы поборы со студентов и их родителей немедленно прекратились, а к занятиям педагоги готовились более тщательно.

Однако уличенным в мздоимстве это не понравилось - одни уволились, а другие подали на Аллахвердиеву в суд.

Вот теперь директор и все, кто его поддерживают, судятся. И тут возникли непредвиденные проблемы. Несмотря на то, что мы представили в Генпрокуратуру документы, свидетельствующие об исчезновении выделенных государством средств, пропаже оборудования и др., от нас потребовали заключение аудиторской палаты. И все бы ничего, но аудиторы запросили 10 тысяч манатов. А откуда их взять?..

Дабы убедиться, что дорогостоящим ремонтом в учебном корпусе колледжа действительно и не пахнет, наш корреспондент обошел все здание. Что сказать, учиться здесь не просто неприятно, но и опасно. Обвисшие, растрескавшиеся потолки, проваленные полы в классах, разбитые раковины и протекающие трубы в туалетах. Понятно, почему директор недоумевает, куда ушли деньги. И ни с кого за это не спросили, никого не наказали. Напротив, виновники ситуации сами жалуются в суд.

Усилиями В.Аллахвердиева преподавательский коллектив значительно обновился, но закон не запрещает таким как И.Алиева вновь претендовать на должность замдиректора. Она и претендует, хотя, как утверждают многие, ее дипломы об окончании Астаринского педагогического техникума и Гянджинского филиала Института усовершенствования учителей если и не фальшивые, то наверняка получены не за учебу, а за деньги.

В минувшую пятницу состоялись судебные слушания по иску бывшего замдиректора колледжа Илахи Алиевой к руководства этого учебного заведения. Судья Наримановского суда Кямаля Амирханова вынесла решение в пользу И. Алиевой, и теперь она собирается восстанавливаться на прежней должности.

С таким решением и перспективой вновь видеть на должности замдиректора Илаху Алиеву категорически не согласны 200 сотрудников Бакинского колледжа управления и технологии, которые собираются представить в суд апелляционную жалобу.

Самое трагическое в этой ситуации, что молодежь, видя перед собой пример таких «педагогов», может в дальнейшем начать им подражать.