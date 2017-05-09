Россия задумалась о расширении военной базы в Армении

Российская военная база находится для того, чтобы обеспечить безопасность Армении, и, возможно, будет какое-то расширение на основе взаимной военной договоренности. Как передает Новости-Армения, об этом 9 мая в беседе с журналистами заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Иван Волынкин.

«Я думаю, что министру виднее, чем послу. А так российская база тут находится для того, чтобы обеспечить безопасность Армении и в то же время для решения прочих задач», - отметил Иван Волынкин.

Касаясь возможного расширения военной базы, посол сказал: «Ну, наверное, будет какое-то расширение на основе какой-то взаимной военной договоренности».

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности ряда российских военных баз за рубежом, в том числе в Армении, к борьбе с «Исламским государством».