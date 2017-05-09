После неоднократно предпринимавшихся попыток отменить День Победы парламент Республики Молдова принял закон, вносящий поправку в празднования 9 Мая. Теперь на эту дату решили назначить торжества по случаю Дня Европы. Президент Молдовы Игорь Додон, занявший свой пост как кандидат от Партии социалистов, обещал заблокировать промульгацию закона. Вероятнее всего, официальным День Европы станет лишь к следующему году, а там по принципу Ходжи Насреддина – или ишак, или падишах.

В Молдове с 2009 года, когда, как известно, вследствие драматических событий 7 апреля власть из рук коммунистов перешла к правым проевропейцам, особо ретивые либералы, сторонники объединения с Румынией, не раз продвигали идею отменить День Победы 9 Мая в принципе. Разумеется, народное возмущение и противодействие противников не позволило воплотиться подобному решению.

В какой-то момент либералы и их коллеги по прежней власти либерал-демократы, пострадавшие вследствие тюремного заключения их экс-председателя и экс-премьера Влада Филата, задумали заменить День Победы на День Европы, чем тоже, конечно, не вызвали особой радости среди населения Молдовы. Оставшаяся сейчас де-факто единственным правящим объединением, Демпартия в период существования Альянса не спешила эту инициативу поддерживать. На днях парламентарии-демократы все как один проголосовали за назначение 9 Мая Днем Европы.

Собственно праздничных Дней Европы существует два. 5 мая 1949 года был создан Совет Европы, что и утвердили в качестве торжественного дня в 1964 году. Сюда же относится и история флага Европы, так и не получившего официального статуса вследствие непринятия Европейской конституции. 9 мая 1950 года была подписана Декларация Шумана об объединении сталелитейной и угольной промышленности Франции и Германии, приведшая к провозглашению Европейского объединения угля и стали, первому евросообществу. Много позже именно 9 мая стал Днем флага ЕС, а с 2008 года – праздником Европы, споры о котором в самом Евросоюзе не утихают до сих пор.

Покушения на День Победы в Молдове имеют, среди прочих, одно специфическое обоснование. Румыния, как помнят все учившие в школе историю, выступала на стороне гитлеровской Германии со всеми сопутствующими обстоятельствами и лишь в конце войны перешла на сторону СССР и его союзников. Молдова, тогда именовавшаяся Бессарабией, с 1941 года снова (был период 1918 -1940 гг.) вошла в состав Румынии. Местные уроженцы неизбежно пополнили ряды румынской армии.

В рядах Красной Армии воевало около 400 тысяч выходцев с территории нынешней Молдовы. И еще: некоторые из оставшихся в республике полутора тысяч ветеранов Второй Мировой войны могли бы надеть награды сразу двух армий, но они, как правило, этим не бравируют. Румынию освободили от контрибуций по воле СССР, и были, и пока есть те, кому фашистские идеи и власть данного режима враждебными не казались. Их можно назвать проигравшей стороной, а их потомков – носителями пораженческого комплекса. Именно активные адепты унионизма, создания Великой Румынии, ратовали за отмену Дня Победы и призывали недавно в парламенте Молдовы голосовать за День Европы 9 мая.

Конечно же, в день обсуждения законопроекта фракции социалистов и коммунистов подвергли его резкой критике – редкий случай единения двух оппозиционных партий при непримиримой взаимной конфронтации. Депутат-коммунист Олег Рейдман заявил без обиняков: «Ясно одно. Делается шаг, чтобы забыть и стереть из памяти День Победы над коричневой чумой». Вялые оправдания либералов – День Победы, мол, не исключается – были напрасными.

Социалисты высказались сходно, а депутат этой фракции Влад Батрынча, рекомендовавший другую дату для Дня Европы бросил в лицо оппонентам: «Они практически хотят подменить День Победы Днем Европы. Не было бы вашего хваленого Европейского союза, не было бы свободной Европы и демократии. Были бы концлагеря по всей Европе, если бы не было победы!» Он так же обвинил одного из либералов-авторов проекта в подделке голосов одобрившей его комиссии.

В знак протеста 24 социалиста и 5 коммунистов покинули зал заседаний парламента. Законопроект о введении Дня Европы 9 мая был принят в первом чтении голосами 56 молдавских депутатов. Кроме либералов и ряда проевропейских правых парламентариев новый закон поддержали и демократы, чьи ряды значительно умножились за счет перебежчиков из других партий, включая коммунистическую и либерально-демократическую.

В тот же день президент Молдовы Игорь Додон, сторонник пророссийского вектора и экс-председатель Партии социалистов, продекларировал в соцсетях: «Категорически осуждаю принятие закона о провозглашении 9 Мая «Днем Европы». Намерен заблокировать его промульгацию. В Молдове 9 Мая мы праздновали и будем праздновать День Победы. Память наших героических предков, освободивших мир от фашизма, для нас священна». Судя по реакциям, с позицией главы государства соглашается большинство сограждан.

Вслед за эпохальными прениями в молдавском парламенте прошло празднование Первомая, где первую скрипку сыграли социалисты, организовавшие массовые торжества в центре столицы. Президент Игорь Додон сам возглавил шествие-демонстрацию в компании с почетным московским гостем Николаем Валуевым. Затем на пышном митинге знатные социалисты Молдовы и их гости, политики из России, произнесли приличествующие случаю речи.

На 9 Мая назначен марш Бессмертного полка, который обещает стать еще более многолюдным, чем год назад – социалисты взяли на себя организацию, да и откроет его президент Додон. На этот раз официально, поскольку ранее он лишь присоединялся к инициативе ряда левых внепарламентских партий, хотя и предпочел встать во главе колонны. В районах республики, где сильно влияние социалистов, уже разворачивали «самое большое» Знамя Победы, что повторится на главной площади столицы. Праздничная программа от коммунистической и других партий выглядит куда скромнее.

Как показывают соцопросы, рейтинги социалистов растут как на дрожжах в отличие от антирейтингов демократов с их крайне нелюбимым в Молдове лидером Владом Плахотнюком. Плюс на проевропейском правоцентристском фланге имеется солидная конкуренция в лице новых партий, интересных Западу. Вот правящая Демпартия и отличилась дважды – и перед потенциальным электоратом, и перед европейским центром. Правда, она дала при этом Игорю Додону возможность парировать: «9 Мая был и останется Днем Победы. Вне зависимости от того, чего желает парламентское большинство евроунионистов. Мы помним, мы гордимся!» …И заработать порцию хороших очков.