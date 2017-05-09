На днях курс ведущей криптовалюты мира – биткоина – установил новый исторический максимум. Согласно индексу CoinDesk Bitcoin Price Index, цена биткоина достигла $1400. В целом же капитализация рынка криптовалют уже превысила $30 млрд, опередив, к примеру, капитализацию такой популярной соцсети, как Twitter, которой, к слову, ежедневно пользуется президент США Дональд Трамп.

Coin Market Cap анализирует 100 криптовалют. Среди них уже раскрученные биткоин, эфириум (ethereum), Ripple, Dash и менее известные названия. Биткоин (BTC) остается бесспорным лидером: капитализация - более $20,6 млрд, ежемесячные объемы торгов - почти $9 млрд. Капитализация эфириума, занимающего второе место, существенно ниже - около $4,5 млрд.

Криптовалюты дорожают, поскольку инвесторы используют их в качестве варианта хеджирования рисков (своего рода страховка). Росту курса криптовалют способствует и информация о том, что биткойны были легализованы в Японии. Появляются сообщения о возможной легализации операций с криптовалютами в России.

А что же происходит в Азербайджане? Что вообще это такое -криптовалюта? Чем она обеспечена? Пользуются ли каким-то образом теми же биткойнами в нашей стране? Не является ли это способом отмывания денег?

«Криптовалюта – новейшая страница в истории денег. А потому, чтобы понять ее феномен, надо знать эту историю», заявил отвечая на вопросы haqqin.az банковский эксперт Акрам Гасанов. «Коротко, история денег – с одной стороны, постоянное и растущее стремление государства монополизировать эмиссию денег при увеличивающейся разнице между их номинальной и внутренней стоимостью, а с другой стороны, сопротивление этому общества, ищущего новые формы денег».

Государство давно осознало, что заработать на эмиссии денег (сеньораж) куда легче, чем на сборе налогов. Зачем утруждать себя принятием непопулярных законов об увеличении налогов, если можно просто выпустить столько денег, сколько нужно для нужд правительства?! А нужды у правительства всегда и везде ненасытные.

Что такое деньги?

Известно, что полноценными (идеальными) деньгами являются драгоценные металлы (золото и серебро), в частности в форме монет. Вначале монархи занимались «порчей» полноценных денег (монет), что вызывало недовольство всех слоев населения. Еще Адам Смит писал, что «во всех странах мира… скупость и несправедливость государей и государственной власти, злоупотреблявших доверием своих подданных, постепенно уменьшали действительное количество металла, первоначально содержавшееся в их монетах».

Дело дошло до того, что в XIII веке Папа Римский Иннокентий IV объявил, что менять содержание монет можно только с согласия народа. Когда же общество изобрело не поддающуюся «порче» новую форму неполноценных денег – банкноты, государство, естественно, желающее продолжать определять, что есть деньги и какова их стоимость, а также перераспределять финансовые ресурсы в угодной ему форме и масштабах, не будучи в состоянии подавить распространение банкнот, само возглавило этот процесс, учредив центральный банк, наделив его монопольным правом на выпуск банкнот.

Как рассказывает Гасанов, первые центробанки были созданы в XVII веке в Швеции и Англии. Сегодня мало кто знает, что до эпохи центробанков банкноты эмитировал любой банк. Так, в Шотландии, являющейся частью Великобритании, до середины XIX века довольно эффективно практиковалась конкурентная (свободная) банковская система с многочисленными эмиссионными банками, но в конце концов и ей пришлось подчиниться английской модели. А скоро и другие страны переняли ее.

И только США долго сопротивлялись. Там в течение XIX века дважды учреждали и ликвидировали центробанк. Это был просто настоящий триллер! Вокруг этой проблемы горели нешуточные страсти. Общество до конца сопротивлялось идее централизации денежной эмиссии. Наконец, в 1913 году в результате политического заговора был создан завуалированный центробанк под названием Федеральная Резервная Система. А в 1920 году на Международной финансовой конференции в Брюсселе было даже принято решение, что «в странах, где не существует центрального банка, его следует создать».

Это была окончательная победа государства в борьбе за право монопольной денежной эмиссии. Да, первое время провозглашалось, что центробанк, как правило, должен эмитировать банкноты строго в размере имеющегося у него золота, и тем самым валюта якобы была обеспечена золотом (так называемый золотой стандарт). Но на деле центробанки выпускали деньги столько, сколько нужно правительству, особенно для ведения войн.

Почему две мировые войны самые кровавые в истории? Потому что они в течение нескольких лет велись беспрерывно. Никогда еще государства не могли так долго вести войны («столетние» и т.п. войны на самом деле велись с большими перерывами). У них просто не было финансовых ресурсов для этого. Теперь же они могли напечатать денег столько, сколько нужно. Так возник феномен инфляции.

Известно, к примеру, что в 1923 году гиперинфляция в Германии составляла 3,25 млн.% в месяц (то есть цены удваивались каждые 49 часов). А ведь еще у Гете в «Фаусте» сам монарх-эмитент недоумевал насчет самим же выпущенных бумажных денег: «И вместо золота подобный сор/В уплату примут армия и двор?». А его шут вопрошал: «Скажите, это деньги не на шутку?». Еще Маркс предупреждал: «кажется, будто государство но своему произволу создаёт денежное богатство и приобретает безграничную власть над денежным обращением. Однако эта власть государства – только иллюзия. Государство может бросить в обращение любое количество бумажных билетов с любыми монетными названиями, но этим механическим актом и прекращается его контроль. Захваченные обращением знаки стоимости, или бумажные деньги, подпадают под власть его имманентных законов».

Золотой стандарт

В конце Второй Мировой Войны в Бреттон-Вудсе мировые державы договорились о возврате к золотому стандарту. Но сделали это в своеобразной манере: привязали к золоту доллар США (35 долларов за 1 тройскую унцию), а все остальные валюты – к доллару (так установилось господство доллара в мире). США были обязаны обменивать доллар на золото, а значит, вроде бы не могли эмитировать банкнот больше имеющегося у них золота. Но на деле, конечно же, эмитировали и таким образом, заполонили весь мир «зелеными», что стало одним из основ господства США на планете.

Но в 60-х годах французский президент Шарль де Голль заставил США обменять внушительное количество долларов на золото. За Францией последовали другие страны. В итоге в начале 70-х годов США в одностороннем порядке отказались обменивать доллары на золото. Короче, всех «кинули». «Это был грабеж, но кто это заметил?», - так комментирует эту неслыханную в истории «порчу» денег американские исследователи Боннер и Уиггин в своей книге «Судный день американских финансов: мягкая депрессия XXI века».

С тех пор в мире действует система необеспеченных денежных валют, эмитируемых центробанками. Основной целью центробанков провозглашена борьба с инфляцией. Короче, центробанки якобы борются с феноменом, который сами и создали. Негласным контролером центробанков является Международный Валютный Фонд (еще одно детище Бреттон-Вудской системы), который повсеместно продвигает идею независимости центробанков от национальных государств. По сути, подчиняет центробанки себе, а значит, интересам эмитента мировой резервной валюты – США.

«Право на стабильные деньги»

Для сравнения: сегодня 1 тройская унция золота стоит примерно 1240 долларов. То есть с момента, как США «кинули» весь мир, доллар девальвировался более чем в 35 раз! И США продолжают выпускать и наводнять мир количеством долларов, необходимых им самим, т.е. покупая все, что хотят в мире. Откройте любой международный документ о правах человека. Найдете там всевозможные права человека. Но не найдете право на стабильные деньги. Хотя, по идее, раз кто-то наделен правом монопольной эмиссии денег, то пользователи этих денег имеют право требовать стабильности этих денег. Ведь по сути, их облагают не предусмотренным в законе налогом. Но ничего подобного!

Современная мировая политическая элита взяла на вооружение все идеи либеральных мыслителей вроде Фридриха Хайека, но только за исключением их отношения к деньгам. Тот же Хайек, к примеру, в своей книге «Частные деньги» писал: «Правительство, как и любое частное лицо, не должно иметь права (по крайней мере, в мирное время) брать все, что захочет, а должно быть строго ограничено теми средствами, которые отданы в его распоряжение представителями народа, и оно должно быть не в состоянии увеличивать объем имеющихся у него ресурсов сверх того, что народ согласен ему предоставить».

С одной стороны, вроде бы в мире господствует доктрина либеральной рыночной экономики с минимальным госвмешательством, а, с другой – стоимость мерилы всех благ, т.е. денег зависит не от закона спроса и предложения, а воли центробанков во главе с ФРС. Какой толк в рыночной экономике касательно всех товаров и услуг, если кто-то (центробанк) может просто напечатать по своему желанию деньги и тем самым изменить цену на товары и услугу? Вот даже цена на нефть в мире зависит от денежной политики ФРС!

По сути, в глобальной денежной системе действует система советского госплана, когда некие чиновники сами устанавливают цену. И эта система переваривает даже своих противников. Вот, к примеру, Алан Гринспен когда-то был ярым сторонником золотого стандарта и противником бесконтрольной власти ФРС (даже написал статью «Золото и экономическая свобода»). Но когда сам стал руководителем ФРС, еще больше увеличил эту самую власть и внес большой вклад в текущий мировой финансовый кризис.

Идеальные деньги

Ответом именно на такую систему и является появление криптовалют (цифровых валют) в целом и биткойнов в частности. Не хочу особо вдаваться в технические моменты: это долго, и для полного понимания требует специальных знаний. Коротко: биткойн содержит в себе ряд свойств золота, которые делают последнее идеальными деньгами. У биткойна нет единого эмитента. Никто ее не контролирует, эмиссия происходит посредством работы миллионов компьютеров по всему миру, используя программу для вычисления математических алгоритмов.

Да, биткойн не обеспечен ничем, это чистая математика. Но эмитировать новые биткойны так же сложно, как и добыть золото. И максимальное количество биткойнов ограничено: 21 млн.! Примерно треть еще не эмитирована даже! А значит, этой валюте не грозит инфляция – этот бич современной денежной системы, основанной на ничем не обеспеченных и бесконтрольно эмитируемых бумажных деньгах.

При этом любой пользователь может видеть в системе все операции с биткойнами с первых дней ее функционирования. То есть система полностью прозрачна, в отличие от центробанков (и прежде всего ФРС), которые нередко подозреваются в эмиссии официально неучтенных купюр. И при всем этом создать биткойн кошелек намного проще, чем открыть банковский счет. Создал кошелек, и вперед: покупай, продавай все что угодно за биткойны (без всяких банковских комиссий!).

При этом вам гарантируется полная анонимность. А значит, государство никак не может контролировать ваши операции, в том числе для целей налогообложения и борьбы с отмыванием денег.

Вообще в виду того, что у системы нет единого эмитента, и она держится на мощности компьютеров всех ее пользователей, никто не может вмешаться в ее деятельность, более того, алгоритм системы таков, что по мере развития ее безопасность только увеличивается и взломать ее фактически невозможно. Разве что интернет отключится во всем мире – вот тогда система действительно погибнет (и тут конечно риски есть: ведь технически интернет тоже в руках США).

Все перечисленное наряду с ростом курса относительно постоянно девальвирующихся традиционных валют делает биткойны крайне привлекательными для пользователей. С ростом образования и навыков людей в ИТ-сфере количество пользователей только увеличивается. Разумеется, это беспокоит как государство, так и банки. Последние уже смирились с последним словом науки и сегодня пытаются даже создать свои системы криптовалют. Недавно в Австрии был даже открыт первый биткойн-банк.

А вот отношение государства к криптовалютам неоднозначное. Разумеется, по своей природе государство не может быть довольно ситуацией, когда у него из под носа уводят такой важный доход как сеньораж от эмиссии денег. С другой, оно не так всесильно, чтобы бороться с новыми технологиями. Поэтому все больше стран (Австралия, Бельгия, Бразилия, Великобритания, США, Канада, Дания, Франция, Германия, Италия, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Сингапур, Южная Корея, Швейцария и т.д.) начинают признавать легальность биткойнов и пытаются регулировать ее хождение. Наверняка, скоро государства, по обыкновению, постараются сами возглавить процесс.

Но есть страны, которые запрещают использование биткойнов: Китай, Исландия, Индонезия, Таиланд, Вьетнам и т.д.. Правда, контролировать процесс использования биткойнов фактически невозможно. А потому запретом тут ничего не добьешься.

«Большинство стран, включая Азербайджан, пока вообще никак не выразили свое официальное отношение к криптовалютам. Формально биткойн у нас не считается валютой. Единственным средством платежа согласно Конституции является манат. Но раз биткойн – не валюта, значит, это обычный товар», - говорит Акрам Гасанов.

Следовательно, если вы, скажем за биткойн продали компьютер, значит, по нашему законодательству, это не купля-продажа, а мена. Иначе говоря, биткойн тут выступает не как валюта, а как обмениваемый товар. Это то же самое что обменять компьютер на телефон.

«Но конечно же де-факто мы все понимаем, что биткойн выполняет функцию денег, а потому делать вид, что это не так, долго не получится. Тем более, что от этого будут страдать фискальные интересы, а может и безопасность страны (ведь так можно и деньги отмывать!).

Думаю, нашему государству уже пора пристальнее присмотреться к процессу развития криптовалют, изучить опыт других стран и законодательно определить свое к ним отношение…», - подчеркнул Гасанов.