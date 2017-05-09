В последнее время имя российского оппозиционера Алексея Навального на постсоветском пространстве у всех на слуху. Связано это не только с нападением на него (его облили зеленкой, и сейчас у активиста проблемы со зрением), но и с масштабными акциями протеста в России, которые прошли 26 марта. И уже на 12 июня, а в РФ это праздник - День России, анонсированы новые массовые выступления. Однако чего-то вроде «украинского Майдана» в РФ не случится. Об этом в интервью haqqin.az заявил российский политолог и публицист, бывший «узник Болотной» Ярослав Белоусов.

6 мая 2012 года в Москве на подходе к месту митинга на Болотной площади были задержаны около 400 демонстрантов, в отношении более чем 30 человек возбудили уголовные дела. Ярослав Белоусов, в то время студент политологического факультета МГУ, стал первым из осужденных по "Болотному делу", который отбыл до конца назначенный судом тюремный срок.

- Анонсирована новая серия акций 12 июня, в День России, под общим лозунгом борьбы с коррупцией. Движителем этих событий называют Алексея Навального. Так ли это, на ваш взгляд?

- Алексей Навальный дал возможность организационно оформиться давно зреющему в российском обществе недовольству – не только коррупцией, но и другими социальными и экономическими проблемами. То есть люди сидели по домам, а он вышел и сказал: «Вот я считаю, что нужно выйти на улицы, я вас призываю». И люди вышли – даже не столько и не сколько за самим Навальным, сколько против безобразия, творящегося в стране.

- В России есть предпосылки к Майдану?

- А что называть «майданом»? Голосование за Марин Ле Пен во Франции – это Майдан? Или приход Трампа к власти – Майдан? Если вы говорите про конкретно украинский сценарий смены режима, то, во-первых, там присутствовала мощная национальная составляющая, чего нет у российской оппозиции, и во-вторых, в самой Украине революция как процесс обретения новой легитимности не закончилась – Порошенко и близкими ему людьми во власти недовольны свыше половины населения. Что касается России, если у нас и будут происходить какие-то интенсивные политические изменения, то уж точно не в виде украинского Майдана.

- Вы один из «узников по Болотному делу». Протесты на Болотной в свое время называли предвестником «майдана». Но не получилось. Почему?

- Протесты на Болотной можно называть как угодно, но чем они точно не были, так это предвестником «майдана». Либеральные лидеры протеста боялись усиления националистов и пошли на сговор с властью, уведя людей с площади Революции на Болотную (как же это символично – даже на уровне названий!). А дальше начался нескончаемый карнавал и хождения по Садовому кольцу, которые власть, поняв беззубость оппозиции, быстренько прикрыла.

- К Навальному есть вопросы относительно его националистских взглядов. Несколько лет оппозиционер сравнивал мигрантов с тараканами и в недавней беседе с «Гардиан» заявил, что не сожалеет об этом. Не секрет, что он участвовал в «Русских маршах». Был скандал, связанный с тем, что он оскорбил женщину-азербайджанку. И все это в стране, где раскачать национальный вопрос очень и очень легко. Что это? Непонимание ситуации или некая убежденность в правоте своих действий?

- Да, Навальный сближался с русскими националистами, но после крымских событий повел себя как типичный российский либерал – если в национализме я Путина не переплюну, то буду лучше гнуть проукраинскую линию. Но потом он понял, что ни к чему хорошему это не приведет, и сделал ряд поправок («Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать»). Но все равно, читая его интервью, возникает ощущение, что он не разбирается в национальной политике совсем. Попытки компенсировать это одной лишь антикоррупционной риторикой не позволяют ему стать разносторонним и полноценным политиком, а не специалистом одного вопроса, кем он по сути и является сейчас.

Конкретных взглядов в сфере национальной и культурной политики у Навального нет. Совсем нет. Человек «плывет» даже на уровне ответа на вопрос «С какими странами вводить визовый режим?»

Другое дело, что в преддверии выборов ему понадобится поддержка граждан, и он может реанимировать элементы националистической риторики в своих выступлениях.

- Я читал ваши интервью различным СМИ. Вы защищали курсовую на тему «Использование социальных сетей интернета в массовых акциях протеста» и потому оказались на Болотной площади. Но почему же вас осудили, ведь вы не были участником акции? Не потеряли веру в правосудие?

- Я был среди участников мероприятия, а для суда это было достаточно, чтобы, выдвинув абсурдное обвинение про «лимон, брошенный в полицейского и принесший ему нескончаемые физические и нравственные страдания», приговорить к двум с лишним годам заключения. С правосудием в России большие проблемы, но я уверен, что наступят времена, когда государство станет инстанцией справедливости, а не произвола и беззакония.