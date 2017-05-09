В Баку потеплеет до +29

В среду в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend во вторник в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.
Утром местами слабый туман. Северо-восточный ветер днем сменится умеренным юго-восточным ветром.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-16, днем 25-30, в Баку ночью 14-16, днем 27-29 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 65-75%, днем - 45-55%.
В районах Азербайджана ночью и утром местами туман, в первой половине дня в некоторых западных районах возможны кратковременные грозовые дожди.
Восточный ветер днем усилится. Ночью 13-18, днем 27-32 градуса тепла, в горах ночью 7-11, днем 15-20 градусов тепла.