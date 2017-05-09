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ИГИЛ казнило российского полковника

 

Террористическая организация «Исламское государство» распространила видеозапись казни «российского полковника», захваченного в Сирии. Об этом сообщает SITE Intelligence Group, занимающаяся мониторингом публикаций на исламистских сайтах.

На видео, озвученном на русском языке, ИГ объявляет об успешной борьбе с российскими войсками, а также угрожает России и президенту РФ Владимиру Путину новыми терактами.

На одном из фрагментов записи показан мужчина, одетый в оранжевый комбинезон, который рассказывает о работе на российские спецслужбы, сообщает Reuters.

На второй части видеозаписи боевик перерезает горло заложнику, названному «полковником Евгением Петренко». Он, как утверждает закадровый текст, находился в Сирии и Ираке с 2016 года.

Видео, как предполагает SITE, снято в провинции Ракка, находящейся под контролем ИГ.

Подтвердить подлинность видеозаписи и личность убитого, отмечает Reuters, не представляется возможным.

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