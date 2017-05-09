Порошенко: «Россия пытается командовать Украиной как четырьмя украинскими фронтами»

Украина отвергает попытки России использовать победу над нацизмом во Второй мировой войне для удовлетворения своих реваншистских, имперских и экспансионистских нужд. Об этом президент страны Петр Порошенко написал на своей странице в Twitter.

Эту тему глава государства развил во время выступления в Киеве 9 мая. По его словам, Россия «все еще пытается командовать Украиной как четырьмя украинскими фронтами».

«Горькие воспоминания о тех годах не оставляют нас, бережно передаются из поколения в поколение. Праздник этот есть и будет, но мы больше не станем отмечать его по московскому сценарию», — цитирует Порошенко издание Gordon.ua.

Президент Украины отметил, что народы СССР воевали вместе, но война «имела и отдельное, украинское измерение». Прошлое, по его словам, нельзя описать всего двумя красками — черной и белой. «А других в советской и российской палитре как будто и нет», – подчеркнул Порошенко.