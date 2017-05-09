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В Минкультуризма обещали активнее работать с Катаром По следам наших выступлений

Автор: Отдел информации 

Созданное в Дубае представительство Министерства культуры и туризма Азербайджана будет вести более активную рекламную кампанию туристических возможностей нашей страны в Катаре и других странах Персидского залива. Об этом haqqin.az сообщил заведующий отделом международного сотрудничества Министерства культуры и туризма Васиф Эйваззаде, комментируя высказывание представителя МИД Катара об ограниченной рекламной работе Азербайджана в области туризма в регионе Персидского залива.

Напомним, на днях в беседе с haqqin.az советник главы аппарата МИД Катара Абдулла Али Аль-Саада выразил сожаление, что Азербайджан не проявляет активности в вопросе привлечения катарских туристов.

По словам Эйваззаде, Азербайджан заключил двусторонние соглашения в туристической сфере со многими странами мира, в том числе с государствами Персидского залива. В рамках этих соглашений осуществляется деятельность по различным направлениям: презентации на туристических форумах, участие в выставках, организация промоакций и медиатуров и пр.

И хотя туристические проекты реализуются в странах Персидского залива, но существует необходимость провести более масштабные работы. «Сейчас министерство занято расширением туристических проектов и рекламной кампании в этом регионе», - сказал он.

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