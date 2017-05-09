Россия всегда будет с теми, кто выбирает путь равноправного партнерства, кто отрицает войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Россия всегда будет на стороне сил мира, с теми, кто выбирает путь равноправного партнерства, кто отрицает войны как противные самой сути жизни и природе человека», — добавил президент России, принимая парад Победы на Красной площади в Москве.

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Вооруженные силы РФ готовы отразить любую потенциальную агрессию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на параде по случаю победы в Великой Отечественной войне, передает РИА Новости.

«Мы будем всегда беречь Россию, как это делали вы, солдаты Победы. И укреплять традиции патриотизма, преданного служения Отечеству. Уроки прошедшей войны призывают нас быть бдительными, и Вооруженные силы России способны отразить любую потенциальную агрессию», — сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что сегодня сама жизнь требует укреплять оборонный потенциал.